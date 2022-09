Um homem admitiu ter encontrado, matado e depois comido carne de outro homem. O crime aconteceu em dezembro de 2019 e os dois se encontraram por meio de aplicativo de encontros.

Mark Latunski, de 53 anos, é natural de Michigan, nos Estados Unidos, e confessou ter matado o cabeleireiro Kevin Bacon, de 25, após terem se encontrado.

Segundo o site Mlive.com, o canibal confirmou que convidou Bacon para ir até sua casa e, neste local, o esfaqueou nas costas e, em seguida, cortou partes de seu corpo. Por fim, as comeu na cozinha da residência.

Latunski admitiu à polícia que, posteriormente, cortou os testículos do homem fora e também os comeu. Depois disso, moveu o corpo da vítima para garagem, onde o pendurou em cordas e cortou a garganta.

Inicialmente, o homem alegou não ser culpado pela morte de Bacon e alegou insanidade. Porém, antes de seu julgamento começar no último dia 18 de outubro, ela mudou de argumento e se declarou culpado. (Com informações de The Mirror).

Fonte: O Tempo