A Fifa comunicou nesta sexta-feira (18) que os áudios de conversas entre árbitros e VAR não serão divulgados durante a Copa do Mundo 2022. O anúncio foi feito durante evento em Doha, no Catar, em que participaram diversos “figurões”, como o presidente da Fifa, Gianni Infantino, o diretor de arbitragem da entidade, Massimo Busacca, o presidente do Comitê de Arbitragem da Fifa, Pierluigi Collina, e o diretor de tecnologia Johannes Holzmueller.

“As conversas entre os profissionais não serão públicas. Sabemos que essa discussão (sobre a liberação dos áudios) existe. Mas, neste momento, não existe essa possibilidade de ouvir as conversas entre árbitro e VAR”, afirmou Collina.

A medida vai na contramão do que vem acontecendo, por exemplo, no futebol sul-americano.

Desde 2021, entidades como Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) e CBF (Confederação Brasileira de Futebol) vêm divulgando os áudios das conversas entre VAR e árbitros de campo.

Isso vem ocorrendo tanto em torneios de clubes, como Conmebol Libertadores e Brasileirão, como de seleções, a exemplo das eliminatórias para o Mundial.

Na Copa do Mundo, porém, isso não irá ocorrer, com as decisões sendo apenas comunicadas durante as partidas.

Fonte: O Tempo