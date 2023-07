Moradores de um condomínio em Uberaba, no Triângulo Mineiro, acionaram o Corpo de Bombeiros na noite dessa última sexta-feira (7) para o resgate de um gato que ficou preso no encanamento do prédio.

De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COBOM), os moradores perceberam que o animal estava preso após ouvirem seus miados.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram o felino dentro de uma tubulação externa suspensa sobre a garagem do condomínio.

Com a autorização do síndico, os bombeiros usaram uma serra sabre para cortar o tubo e resgatar o gato, que não apresentava ferimento e foi entregue a uma moradora do condomínio.

Fonte: Estado de Minas