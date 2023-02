Um fisiculturista, de 44 anos, é suspeito de tentar matar a namorada, de 37, após discussão no apartamento dele, na noite dessa quinta-feira (23), no bairro Liberdade, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A mulher foi baleada com quatro disparos e socorrida para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher teria ficado por duas horas na porta do prédio aguardando pelo namorado. Ao chegar de carro, o homem e a mulher entraram para o apartamento e começaram uma discussão por uma suposta traição. Vizinhos ouviram a briga e, em seguida, ao menos quatro disparos.

Após o crime, o homem teria fugido a pé em direção ao Parque Ecológico da Pampulha. Policiais do Batalhão de Rondas Ostensivas com Cães (Rocca) fizeram buscas. Um helicóptero também foi usado, mas o suspeito ainda não foi encontrado.

A vítima foi socorrida por vizinhos até a chegada do Samu. Ela foi encaminhada para o Hospital João XXIII, onde a equipe médica constatou as perfurações na nuca, na coxa e no ombro esquerdo e também na mandíbula. Ela chegou a unidade consciente e respondendo a perguntas, mas não houve atualização do quadro de saúde dela.

A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: Hoje em Dia