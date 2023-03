O assunto Raio-x é bastante conhecido da população formiguense. Já no final do século 19, a cidade era notícia por ter aqui sido instalado, à época, um moderno aparelho de Raio-x, fabricado na Alemanha, em 1897 e trazido por iniciativa do então ilustre médico Dr. José Carlos Ferreira Pires.

Em 2015, o município adquiriu um equipamento dos mais modernos para atender aqui e na região, a demanda dos serviços de Raio-X, o qual deveria ser instalado na UPA.

Após decorridos mais de 8 anos sem que os caixotes que o acondicionaram houvessem sequer ser abertos, o atual prefeito, determinado a dar utilidade ao investimento feito anteriormente, conseguiu instalar o equipamento de Raio-x, adquirido pelo então prefeito Moacir Ribeiro da Silva, em outro local, já que, por razões outras, inclusive as de erros de cálculo, tal equipamento não caberia na sala a ele destinada. Faltou a quem adquiriu, previsão, bom senso, projeto e inteligência.

Encaixotado por muitos anos, finalmente, o prefeito Eugênio Vilela e sua equipe conseguiram por em prática a única forma possível de não se perder tal investimento, dando-lhe a destinação correta, vindo o mesmo a ser instalado no moderno Complexo de Saúde, que será inaugurado na próxima quarta-feira (22).

Primeiro aparelho de raio-x da América do Sul

Radiologia e Diagnóstico por Imagem para médicos clínicos e cirurgiões. O aparelho fabricado em 1897, sob a supervisão direta de Roentgen, foi logo enviado ao Brasil. Chegando ao País, foi transportado em caixotes, em lombo de burros e carros de boi, de Tamanduá (atual Itapecerica) até Formiga, no estado de Minas Gerais.

O aparelho da marca Siemens era rudimentar, com bobinas de Rhumkorff, de 70 centímetros cada uma e tubos tipo Crookes. Como não havia eletricidade na época em Formiga, o aparelho foi inicialmente alimentado por baterias e pilhas Leclancher rudimentares de 0,75 HP. Atualmente, o aparelho encontra-se

no International Museum of Surgical Science, em Chicago, Estados Unidos.

Na época, o tempo necessário para produzir uma chapa radiográfica era longo. Uma radiografia de tórax levava cerca de 15 a 30 minutos e uma de crânio em torno de 45 minutos. O extenso período da exposição não permitia que o paciente ficasse sem respirar, comprometendo a boa definição da imagem. Outro inconveniente era a intensa radiação que se espalhava durante o exame.

Mais detalhes:

O Complexo de Saúde, com entrada pela Rua Governador Benedito Valadares (304 – em frente à antiga Estação Ferroviária) e Rua Floriano Peixoto (121 – próximo à Agência dos Correios) receberá o nome do ex-secretário de Desenvolvimento Humano, Rui Roble Palomo Júnior, que faleceu em 20 de fevereiro de 2021.

Na sala de Raio-x, que fica dentro do Complexo, a administração municipal homenageará o médico otorrinolaringologista Sebastião Magela Guimarães, que empresta seu nome à sala.

Demanda Livre:

A partir de quarta-feira (22), a sala de Raio-x “Dr. Sebastião Magela Guimarães” estará em funcionamento. O equipamento é da marca “Siemens” e a realização dos exames será por “demanda livre”, devendo o paciente comparecer ao Complexo de Saúde com os documentos pessoais e o pedido médico recebido em consulta feita pelo Sistema Único de Saúde. O exame será realizado no mesmo dia.

Dificuldades enfrentadas:

Resumidamente, registra-se: até que se chegasse a este último capítulo da novela, foi preciso muita negociação entre os poderes Executivo e Legislativo, e os técnicos da própria Siemens, já que as considerações estruturais do prédio da UPA, não permitiam a realização de obras necessárias para a acomodação do novo equipamento (espaço físico).

Assim sendo, vários projetos foram aprovados pelo Legislativo, rejeitados pelo prefeito e, finalmente, decidiu-se pela instalação da aparelhagem no novo Complexo de Saúde.

A reportagem apurou que todos os testes e treinamento de pessoal necessários já foram feitos e, na próxima semana, o serviço de Raio-x estará disponibilizado para a população.

