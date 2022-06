A secretária de Administração e Desenvolvimento Econômico, Millena Ribeiro, recebeu um notebook do Sebrae/MG, entregue pela analista regional Ana Caroline, nesta quinta-feira (2).

A premiação se deu por meio do Convênio “Desenvolve Minas Gerais”, celebrado em 2019 entre a Associação Mineira de Municípios (AMM) e Sebrae Minas, que tem o objeto de fomentar o empreendedorismo e desenvolvimento econômico local, melhorar a qualidade do atendimento público prestado por meio da Sala Mineira do Empreendedor, além de despertar e melhorar as vocações empresariais locais.

Fonte: Decom