Nesta quinta-feira (2), a Prefeitura de Formiga realizou o sorteio para definir a ordem de apresentação das músicas que participarão das edições deste ano, dos festivais ‘Canta Formiga’ e ‘Louva Formiga’.

O ‘Louva Formiga’ acontece em etapa única, amanhã (3), no estacionamento do Terminal Rodoviário, a partir das 19h.

Conforme consta no regulamento, foram selecionadas 12 canções para serem apresentadas no festival. O evento será abrilhantado com show dos ‘Cantores de Deus’, que é o grupo que iniciou a carreira fazendo coro para o Padre Zezinho e que, em certa época, teve em sua formação, o formiguense Robson Jr.

Canta Formiga

Já o festival Canta Formiga acontece em duas etapas. Na primeira etapa, que aconteceu de forma on-line, foram classificadas 10 músicas que participarão da fase final, que vai acontecer, presencialmente, no sábado (4), também no estacionamento do Terminal Rodoviário de Formiga, a partir das 19h.

Fechando o evento, haverá um show do cantor Lenine e do filho dele Bruno Giorgi, com a turnê Rizoma.

Conheça a ordem de apresentação das músicas nos festivais:

Fonte: Decom