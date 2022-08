Nos últimos dias, Formiga tem apresentado uma redução no número de casos de Covid-19.

Em três dias (entre sábado e esta segunda-feira- 30 e 1º), foram confirmados 16 novos casos.

De acordo com o boletim, 137 casos estão em acompanhamento e 23.638 pessoas no município já foram infectadas com o vírus.

Cinco pessoas estão ocupando leitos clínicos e um paciente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Hoje foi registrado o óbito de um paciente de 82 anos. Ele estava internado na UTI da Santa Casa de Caridade, tinha doença cardiovascular e Alzheimer. O homem faleceu na sexta-feira (29).

Até o momento, 325 óbitos já foram confirmados no município.

Fonte: Decom