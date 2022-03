O município de Formiga registrou, nesta quinta-feira (31), três novos casos de Covid-19. No total, 20.242 mil pessoas no município já foram infectadas com o coronavírus.

Hoje também foi registrada uma cura e outros 34 testes foram descartados.

Na Santa Casa, estão internados três pacientes formiguenses nos leitos de enfermaria.

Um paciente está internado na tenda da UPA. A taxa de ocupação é de 11%. Um outro paciente formiguense está internado em outra cidade.

Desde o início da pandemia, 306 óbitos já foram registrados no município.

Confira os dados de hoje:

✅CASOS NOTIFICADOS: 73.340

✅CASOS NOTIFICADOS (que no início da pandemia não fizeram o exame): 14

✅CASOS SUSPEITOS (aguardando resultado): 19

✅CASOS CONFIRMADOS: 20.242

✅CASOS DESCARTADOS: 53.065

🔴PACIENTES INTERNADOS COM TESTAGEM POSITIVA: 04

🔴ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: 15

🔴ÓBITOS COM TESTAGEM POSITIVA: 306

🔴PACIENTES INTERNADOS (CASOS SUSPEITOS): 00

🔴PESSOAS EM ACOMPANHAMENTO: 26

🔴PACIENTES CURADOS: 19.906