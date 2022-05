Redação UN

O formiguense Mike Pereira Alves obteve bons resultados em mais uma competição de jiu-jitsu.

Nesse sábado (30), ele marcou presença no campeonato Sul-Americano, realizado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

Mike conquistou 1º lugar em uma competição sem kimono, 3º lugar com kimono e 3º lugar no absoluto sem kimono.

“Agradeço a Formipaes, ao Ronilson, a academia de Arcos Caverna Fit, que sempre me apoiam e ao mestre Léo Boyka”.

O atleta destacou que foram lutas duras, e que agora é treinar cada vez mais para melhores resultados nas competições futuras.