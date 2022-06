Após um período de calor em Minas no final de maio, o frio está de volta no começo de junho. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda-feira (6), a massa de ar seco e relativamente frio continua atuando no Estado. Com isso, o céu deve ficar parcialmente nublado no Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas que podem variar de 6º C (mínima) a 33º C (máxima).

Em Belo Horizonte, conforme o Inmet, o céu deve ficar claro a parcialmente nublado na segunda. A temperatura mínima prevista é de 10º C e a máxima, de 23º C.

Já na terça-feira (7), Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha devem ter céu parcialmente nublado, enquanto as demais regiões de Minas podem apresentar céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima prevista segue baixa, em torno de 7º C. Já a máxima sobe para 33º C.

Na capital mineira, o céu deve ficar claro a parcialmente nublado, com temperatura mínima de 10º C e máxima de 24º C.

O tempo ainda deve ser frio pela manhã no Estado, na quarta-feira (8). A previsão do Inmet é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada nas regiões Sul, Sudoeste, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Nos demais locais, o céu deve ficar claro a parcialmente nublado. As temperaturas podem variar de 9º C (mínima) a 33º C (máxima).

Belo Horizonte deve apresentar céu claro a parcialmente nublado na quarta, com temperaturas variando de 12º C (mínima) a 25º C (máxima).

Recordes de frio Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, até este domingo (5), a menor temperatura do ano registrada em Minas foi de -0,9º C, em 20 de maio, nas cidades de Caldas e Maria da Fé, no Sul do Estado. O recorde anterior era de 2,5º C, em Maria da Fé, registrado em 16 de abril.

Na capital mineira, a menor temperatura do ano foi de 4,4º C, em 19 de maio, conforme dados obtidos pela estação de monitoramento de Cercadinho, na região Oeste de BH. Anteriormente, a temperatura mais baixa havia sido de 6,7º C, registrada em 18 de maio.