Os gabaritos oficiais da prova do Enem 2022 foram divulgados pelo Inep nesta quarta-feira (23). As respostas podem ser conferidas no portal do instituto, e foram publicados por volta das 16h.

O resultado da prova será informado no 13 de fevereiro de 2023 na Página do Participante. Em abril, o Inep publicará os espelhos de redação, com detalhes da correção do texto.

“Cerca de 2,5 milhões de estudantes participaram de pelo menos um dia de prova nas modalidades impressa ou digital nesta edição do Enem. Os participantes que não puderam comparecer aos locais de provas por problemas logísticos ou por estarem com Covid-19 ou outra doença infectocontagiosa têm até a próxima sexta-feira (25/11) para solicitarem a reaplicação do exame. As provas serão reaplicadas nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023”, informa o órgão em nota.

“Em casos de doenças infectocontagiosas, os pedidos devem ser acompanhados por documentos comprobatórios. Já no que se refere a problemas logísticos, o Instituto avaliará as solicitações de acordo com as possíveis intercorrências registradas. O pedido deverá ser feito na Página do Participante e cada caso será analisado individualmente pelo Inep”, completa.

Fonte: O Tempo