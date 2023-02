Pela primeira vez, nesta quarta-feira (8), o ex-vereador Gabriel Monteiro sentará no banco dos réus nos crimes no qual é acusado. Estão marcadas duas audiências de instrução — às 15h20 e 15h40 — na 34ª Vara Criminal da Capital.

Monteiro vai acompanhar as sessões presencialmente, com escolta da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

O ex-PM e youtuber responde por estupro, contra uma jovem em uma boate da Barra da Tijuca, em julho de 2022; e calúnia, difamação e injúria contra ex-assessores.

Na última semana, os desembargadores da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio negaram, por unanimidade, um novo pedido de Habeas Corpus apresentado pela defesa do ex-vereador Gabriel Monteiro. Os advogados de Monteiro pediam a substituição da prisão por aplicação de medidas cautelares.

O ex-parlamentar, que teve seu mandato cassado em agosto de 2022, está preso preventivamente desde o início de novembro do ano passado acusado de estupro. Atualmente, ele está em Bangu 8.

Preso por estupro

Na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado (MPRJ) consta que o youtuber conheceu a vítima na reinauguração de uma boate na Barra.

De lá ambos saíram para casa de um amigo de Monteiro, no bairro do Joá, também na Zona Oeste. Na residência, Gabriel teria constrangido a vítima a fazer sexo com ele, mediante violência e ameaçando-a com uma arma de fogo.

Já no outro processo, Monteiro foi acusado de assédio moral e sexual por cinco pessoas. Entre elas há servidores, ex-funcionários e uma mulher que teve relações sexuais com o ex-PM.

Além destas acusações, o ex-parlamentar também teria forjado cenas de seus vídeos no YouTube, como tiroteios ou ajuda a uma criança carente, expôs seus funcionários a outros tipos de assédio, além de cometer irregularidades no funcionamento de seu gabinete na Câmara Municipal.

André Carlos Viana, advogado de um ex-assessor de Monteiro, informou que “essa audiência é um benefício que o réu possui para realizar um acordo com a vítima e, não acontecendo, muito provavelmente haverá o recebimento da queixa crime pelo juízo, e ele será processado criminalmente“.

“O Gabriel Monteiro, enquanto exercia a nobre função de vereador do Rio, acreditava que estava impune as Leis, abusou só direito de expressão e atacou frontalmente a imagem, a honra e a vida da vítima. Postar imagem e afirmar, sem qualquer tipo de fundamento, que a vítima participava de um grupo criminoso com a intenção é, minimamente, leviano. Hoje ele tem a possibilidade de iniciar a reparar todos os males que causou ou, ao contrário, será processados pelos atos cometidos“, disse Vianna

Monteiro sempre negou todas as acusações. O advogado do ex-PM, Sandro Figueiredo, não respondeu as mensagens enviadas pela reportagem.

Na cela que um dia foi de Jefferson

O ex-vereador Gabriel Monteiro foi transferido nesta quarta-feira (9) para Bangu 8, mesmo presídio do Complexo de Gericinó onde está preso o ex-deputado federal Roberto Jefferson.

A TV Globo apurou que o ex-vereador está em uma cela individual.

Fonte: G1