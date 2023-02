O Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA) foi tema de um trabalho acadêmico apresentado por alunos do curso de Nutrição da Universidade Federal de Lavras (UFLA), dentro da disciplina Ética e Orientação Profissional.

Para a apresentação do trabalho, os estudantes entrevistaram o secretário l de Desenvolvimento Humano, Anuar Teodoro, e a nutricionista, Sofia de Oliveira Cravo Nunes, ambos envolvidos com as políticas de Segurança Alimentar e Nutricional no Banco de Alimentos e no Asilo São Francisco de Assis.

Durante a entrevista, os universitários puderam conhecer os trabalhos desenvolvidos e a importância da atuação do nutricionista para a garantia da Segurança Alimentar.

Fonte: Decom