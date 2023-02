A Prefeitura de Divinópolis, por da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), anuncia que foi realizada nesta sexta (10), a assinatura da ordem de serviço para a retomada das obras do Hospital Público Regional.

A assinatura foi realizada pelo governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, na área onde o hospital está sendo construído, localizada no bairro Realengo. Este momento é um marco importante e histórico para a ampliação da assistência à saúde hospitalar, não só de Divinópolis, mas de toda a região.

Gleidson Azevedo, prefeito de Divinópolis, agradeceu ao governador Zema, ao deputado federal Domingos Sávio e ao senador Cleitinho, por todo empenho para que essa obra fosse retomada. “Tenho certeza de que esse é um marco da gestão e a entrega desse hospital é importante, não só para Divinópolis, mas para toda a região. São vários passos a seguir, como o término da obra e a licitação para a administração do hospital, mas vamos acompanhar de perto, para que possamos inaugurar esse hospital o mais breve possível”, lembrou.

De acordo com o secretário de Saúde de Divinópolis, Alan Rodrigo da Silva, a região tem, historicamente, grandes vazios assistenciais. “Existem vários vazios assistenciais na área da saúde, que são serviços que, muitas vezes só existem em Belo Horizonte ou em poucas cidades do Estado. Esses vazios assistenciais ainda serão definidos e o Hospital Público de Divinópolis traz esperança de resolver os grandes problemas de saúde, aqui mesmo no município”, destacou.

O secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti, garantiu que os recursos estão garantidos. “Está garantido por uma resolução, de 2021, que o Governo do Estado pague por leito aberto para o SUS, tanto de enfermaria quanto de CTI. O hospital terá ainda recursos do Governo Federal e do município que é natural do SUS”, explicou.

Baccheretti informou ainda sobre como será a administração do hospital. “Faremos um edital de concessão, igual já aconteceu Teófilo Otoni e Governador Valadares, para que a administração seja definida por um processo licitatório. O Estado de Minas já tem garantido um recurso específico para os seis hospitais regionais do Estado. O Edital será aberto e qualquer organização ou filantropia especial que quiser e tiver toda a documentação exigida, poderá concorrer nesta licitação”, declarou.

Tanto o secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti, quanto o secretário municipal de Saúde, Alan Rodrigo da Silva, fizeram questão de explicar que o novo hospital não “concorre” com o Complexo de Saúde São João de Deus. “O novo hospital completará os vazios de atendimentos da região, contribuindo sem tirar o papel do São João de Deus que está bem comprometido. Esse hospital não vem para competir e sim somar com a região”, anunciou Fábio.

Para o governador Romeu Zema esse passo é muito importante para a área da saúde em todo o Estado de Minas Gerais. “É muito gratificante poder estar de volta a Divinópolis para a assinatura desta ordem de serviço. Além desse hospital vamos concluir mais cinco em Sete Lagoas, Conselheiro Lafaiete, Juiz de Fora, Teófilo Otoni e Governador Valadares. Isso vai representar um avanço enorme na saúde dos mineiros. Teremos também, nos hospitais já existentes melhoria e ampliação de atendimentos de alta complexidade, fazendo com a saúde dos mineiros evolua bastante. O recurso para a obra já está em conta, os equipamentos serão comprados, a vocação do hospital já está definida e logo estaremos aqui com o primeiro paciente entrando”, finalizou.

A vencedora da licitação para conclusão das obras será a EF Construtora Ltda. De acordo com o edital o prazo para o término da obra é de 3 anos. A conclusão das obras será viabilizada por meio dos recursos do Termo de Medidas de Reparação assinado entre o Poder Público e a Vale, em função do desastre em Brumadinho.

Fonte: Prefeitura de Divinópolis