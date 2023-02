Na manhã desta sexta-feira (10), o Secretário Municipal de Saúde, Gleison Frade, representando o prefeito Eugênio Vilela, participou da cerimônia de assinatura da ordem de início das obras do Hospital Regional de Divinópolis. O evento contou com a presença do governador Romeu Zema e do secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti.

Antiga demanda da população da região, a Unidade de Saúde estava com as obras paralisadas desde 2016. O hospital contará com investimento de cerca de R$40 milhões para ser finalizado, atendendo 54 municípios, entre eles, Formiga, e beneficiando mais de mais de um milhão de pessoas.

A edificação tem 16.761,80 metros quadrados de área construída em um terreno de 53.464 metros quadrados, e foi projetada para atender casos de média e alta complexidade, com capacidade de comportar mais de 200 leitos.

Fonte: Decom