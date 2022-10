O Campeonato Amador de Formiga foi encerrado em uma partida realizada nesse sábado (22), no Estádio João Francisco de Paula (Campo do Vila). O jogo foi disputado entre as equipes do Grêmio e Nacional.

Cada time marcou 1 gol, com Grêmio saindo na frente por ter sido vencedor no primeiro jogo contra o Nacional por 2×0.

O campeonato teve início em agosto e contou com a participação de dez equipes, além de apoio da administração municipal.

De acordo com a Prefeitura, muitos torcedores compareceram ao jogo.

Fonte: Decom