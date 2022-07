Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na MG-050, no município de Capitólio, na nesse domingo (24). A ocorrência foi registrada na altura do kM 306.

De acordo com a PMRv, durante operação Transporte Seguro, a equipe abordou um homem de 38 anos, e foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, expedido pela comarca de Formiga, no dia 1º de julho, pelo motivo de débitos referente a pensão alimentícia.

O homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Piumhi.

Fonte: 104 FM