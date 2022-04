Um homem de 28 anos morreu na madrugada desse sábado (9) após batida entre carro e ônibus na Avenida Perimetral, em Pouso Alegre (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro que a vítima estava bateu de frente com um ônibus. Um jovem de 23 anos ficou em estado grave e foi levado ao Hospital Samuel Libânio.

Ainda conforme os bombeiros, a vítima identificada como Allyson de Carvalho Oliveira, dirigia uma caminhonete com placas de Pouso Alegre. Com a batida, ele ficou preso nas ferragens e faleceu no local. O corpo foi retirado pelos bombeiros e liberado para a funerária.

Um jovem de 23 anos estava junto com o rapaz. Ele também ficou preso nas ferragens e foi retirado do carro em estado grave. Já o ônibus não havia passageiros e o motorista não ficou ferido

Até o momento da publicação desta reportagem, não havia sido divulgado detalhes sobre o momento do acidente. A perícia da Polícia Civil esteve no local para apurar as causas da ocorrência.

Fonte: G1