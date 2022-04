Nesta segunda-feira (11) devem receber alta três das 12 vítimas de uma invasão de um touro à arquibancada durante um rodeio em Patrocínio, no Alto Paranaíba. O incidente ocorreu no terceiro dia da Feira Nacional do Café (Fenacafé), na sexta.

Trata-se de um garoto de 12 anos, que quebrou o braço e a mão direita, além de duas senhoras. As três pessoas passaram por cirurgia nesse sábado (9), e se recuperam no hospital. Muitas vítimas não foram atingidas pelo animal, mas, sim, durante a tentativa de fuga.

Segundo a Difusora FM, da rede Itasat, equipes de saúde que estavam no local prestaram primeiros socorros às vítimas, sendo dez levadas para o Hospital Municipal e duas para a Santa Casa de Patrocínio. A confusão começou após show da dupla Bruno e Marrone, que reuniu milhares de pessoas no local.

Em nota, o governo municipal, um dos parceiros da Fenacafé, disse que “está acompanhando de perto todos os desdobramentos em relação ao acidente”. Segundo o Executivo, a situação foi resolvida em “curto espaço de tempo”.

Afirmou ainda que “segue prestando toda assistência necessária aos envolvidos e suas famílias, e informa que já iniciou uma apuração junto à organização do Rodeio a fim de prestar todos os esclarecimentos necessários sobre os fatos que provocaram o acidente”, concluiu.

