Um homem de 49 anos foi morto a pauladas no início da manhã deste sábado (28) no bairro Esmeralda, em Três Pontas (MG). O suspeito do crime, de 23 anos, foi preso na zona rural.

Segundo a polícia, o homem não possui passagens pela polícia, mas é usuário de drogas. Ele não disse qual seria a motivação do crime.

O homem que foi preso foi encaminhado para a Delegacia de Varginha e depois seria levado para o presídio da cidade.

O sepultamento de Roberval Guimarães estava marcado para a tarde deste sábado no Cemitério Municipal de Três Pontas.