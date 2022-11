Um homem, que não teve a idade divulgada, foi atropelado na manhã desta segunda-feira (14), em Formiga.

A Central de Regulação do Samu recebeu um chamado para socorrer a vítima às 7h25 a comparecer na avenida Geraldo Almeida, bairro Alto da Praia.

De acordo com informações preliminares, ele teria sido atropelado por um ônibus.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Formiga fez o atendimento do homem, que estava consciente, queixando dor lombar e com pequena escoriação na mão esquerda.

Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a Santa Casa de Formiga.

Fonte: Samu