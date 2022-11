Os preços das carnes subiram no último mês e os cortes bovinos tiveram variações de 100 %. O quilo da picanha, por exemplo, pode custar de R$49,90 até R$99,98. Isso é o que indica a pesquisa feita pelo site Mercado Mineiro entre os dias 09 a 11 de novembro de 2022. Foram consultados 37 estabelecimentos.

Segundo o levantamento, o quilo do lagarto está custando de R$33,99 até R$62,00, com uma variação de 82%. Já o filé mignon pode custar de R$49,99 até R$89,99, com uma variação de 80%.

A variação do quilo de alcatra pode chegar a 72%. O consumidor pode encontrar a carne de R$39,95 até R$68,95.

O quilo de miolo de alcatra foi o que mais subiu este mês: R$47,33 para R$48,38, um aumento de 2,22%. Em seguida, está o contra filé com alta de 2,14%. O quilo foi de R$39,08 para R$39,60.

Carnes suínas

Os preços das carnes suínos foram os que mais subiram no último mês. O preço do lombo inteiro aumentou 6%, o preço médio que era de R$19,32 subiu para R$20,49. Já o preço médio do pé de porco foi de R$9,99 para R$10,58, uma alta de 6%

Segundo o levantamento, o quilo da bisteca com osso sofre com a variação de 107%, custando de R$13,99 até R$28,99.

O quilo do lombo inteiro é encontrado de R$14,99 até R$29,99, com uma variação de 100%. O quilo do pernil com osso varia de R$12,99 até R$25,90, com uma variação de 99%.

O quilo do pé suíno pode custar de R$4,99 até R$17,80, com uma variação de 256%.

O consumidor pode desembolsar de R$17,95 até R$31,90 no quilo da costelinha , ou seja, uma variação de 77%.

Frango

No caso do frango, alguns cortes tiveram quedas importantes no preço médio nos últimos 30 dias. Por exemplo, o quilo do peito resfriado caiu de R$15,21 para R$14,45, uma redução de 5%. O quilo do filé de peito caiu de R$22,05 para R$21, 34, uma redução de -3,22%.

Entretanto, os preços do frango também podem variar bastante: 113%. O consumidor encontra o quilo de pé de frango custando de R$5,15 até R$10,99.

Segundo o levantamento, o quilo do Frango Resfriado custa de R$8,99 até R$16,49, uma variação de 83%.

O quilo da coxa e sobre coxa é encontrado de R$10,99 até R$19,95, uma variação de 81%. O quilo da asa de frango pode custar de R$13,99 até R$26,95, uma variação de 92%.

Fonte: Itatiaia