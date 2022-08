Um homem de 38 anos foi indiciado pela Polícia Civil por suspeita de praticar uma série de estupros contra mulheres, em Boa Esperança, Sul de Minas, nessa terça-feira (2). De acordo com a polícia, o homem teria feito pelo menos cinco vítimas, entre 34 e 41 anos. O delegado teve acesso aos acontecimentos por meio da ouvidoria dos direitos humanos.

As vítimas e seis testemunhas foram ouvidas durante as investigações, que continuam, já que novas provas que confirmam o comportamento do homem foram encontradas no celular dele.

O suspeito atraía as suas vítimas pelo aparelho celular. Ele as buscava em aplicativos de mensagens. Depois dos primeiros contatos, e sucesso na empreitada, iniciava o relacionamento. As vítimas percebiam as agressões ao tentarem romper o relacionamento. O suspeito ameaçava as mulheres de expor fotos e vídeos delas nas redes sociais, obrigando-as a manter relações sexuais com ele.

O telefone celular que comprova as ameaças e chantagens às vítimas continua apreendido, junto de um taco de beisebol encontrado pela Polícia Civil no cumprimento do mandado de prisão, em 10 de junho.

Além do indiciamento por estupro em série, a Polícia Civil também solicitou a prisão preventiva. Embora a Justiça tenha negado, o suspeito segue preso no prazo de prisão temporária.

