Na madrugada desta quinta-feira (22), a Polícia Militar (PM) recebeu informações através do “Olho Vivo” de que um indivíduo se encontrava em atitude suspeita na porta de um estabelecimento comercial no bairro Sagrado Coração de Jesus.

Com as informações, os militares foram até o local, tendo sido localizado um homem, de 31 anos, o qual é suspeito de praticar diversos furtos a estabelecimentos comerciais em Formiga.

Segundo informações da PM, com o suspeito foi localizada a quantia de R$2262,65. Após verificação de que a porta do estabelecimento estava arrombada, foi realizado contato com o proprietário, o qual confirmou que disponha dos valores nas gavetas que se encontravam reviradas.

O homem confessou o crime, foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia.

Fonte: Polícia Militar