Um homem de 50 anos foi preso, na noite desse sábado (10), acusado de estrupo de vulnerável no bairro Floramar, região Norte de Belo Horizonte.

O suspeito teria tirado o órgão genital para uma criança de 10 anos, que conseguiu escapar do local e informar o pai, que chamou a Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, a criança estaria visitando os vizinhos e se encontrava na cozinha da casa com o suspeito e sua esposa, de 56 anos.

Em um determinado momento, o homem teria chamado o menino para mais perto, momento em que o segurou pelo braço, mostrou o órgão genital e afirmou que teria relações com a criança e depois com sua esposa.

A vítima conseguiu escapar após desferir um soco contra o vizinho e correr para casa. À polícia militar, o pai da vítima contou que o filho chegou em casa trêmulo e bastante nervoso.

A esposa do suspeito, que estava no local no momento do crime, negou que tenha percebido a atitude do marido. Já enteada do autor informou à polícia que o padrasto já tinha sido acusado de abuso sexual outras vezes.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. O homem possui passagens na polícia por estupro e importunação sexual.

Fonte: Itatiaia