“A Polícia Civil do Estado do Ceará informa que apura as circunstâncias de uma ocorrência de lesão corporal, que teria ocorrido no bairro Centro de Fortaleza, conforme vídeo que circula em redes sociais. A PC-CE apura ainda as informações que dão conta que a vítima das agressões teria cometido crime de racismo e apologia ao nazismo”, disse a polícia em nota.

A assessoria do Sepultura informou que o show ocorrido no dia 8 de julho “aconteceu sem intercorrências”, e informou que os integrantes da banda só ficaram sabendo do caso no dia seguinte.

“No dia 8 de julho, o Sepultura fez um show no Metal Weekend, em Fortaleza. A apresentação, aparentemente, aconteceu sem intercorrências, mas, no dia seguinte, a banda foi informada de um suposto caso de apologia ao nazismo e de ofensas racistas no local”, afirmou a assessoria.

“O Sepultura é terminantemente contra qualquer tipo de manifestações como essas e não admitirá tal comportamento em seus shows, assim como não compactua com qualquer tipo de violência ou justiça feita pelas próprias mãos. Vale lembrar que a apologia ao nazismo e ataques racistas são crimes previstos em lei no Brasil, que devem ser denunciados e punidos em conformidade com as leis vigentes”, completa a nota.

