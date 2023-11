Um homem de 35 anos morreu nessa quarta-feira (15), após sofrer uma queda de aproximadamente 15 metros em uma fábrica de bicicletas localizada no Bairro Guadalupe, em Lagoa Prata.

O acidente ocorreu durante uma atividade em que a vítima lavava placas solares no telhado do galpão da fábrica.

Segundo informações da Polícia Militar, a suspeita é de que ele tenha pisado em telhas transparentes, cuja função é aumentar a claridade nos ambientes. Geralmente, essas telhas não suportaram o peso, resultando na queda do rapaz. A perícia da Polícia Civil foi acionada para os trabalhos de praxe.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem sofreu múltiplas fraturas e estava em parada cardiorrespiratória no momento do atendimento. Apesar dos esforços da equipe médica em realizar manobras de ressuscitação, ele não respondeu aos estímulos, e foi a óbito.

Fonte: Jornal O Papel