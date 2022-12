Duas pessoas ficaram feridas no início da noite deste sábado (10) na BR-262, no município de Nova Serrana. O acidente aconteceu por volta das 18h20, na altura do KM 438, entrada do Bairro Capão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um veículo Ecosport e uma caminhonete Fiat/Strada. Com o impacto, o motorista do carro, de 32 anos, foi socorrido pelos militares com um trauma de tórax e um corte no crânio.

A vítima foi imobilizada e conduzida ao Hospital Santa Mônica de Nova Serrana.

Já o condutor da caminhonete, de 81 anos, foi socorrido por uma equipe de resgate da Triunfo Concebra. Ele sentia dores no crânio.

As causas do acidente não foram divulgadas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada a comparecer no local.

Fonte: TapiraímgTV