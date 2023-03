Um homem de 24 anos está sendo procurado pela Polícia Civil suspeito de atear fogo em uma mulher, de 20, em Acaiaca, na Zona da Mata. Testemunhas relataram à Polícia que o jovem ingeriu bebidas alcóolicas e usou cocaína, mas que ele teria sofrido um surto psicótico. O caso foi registrado na madrugada de segunda-feira (6).

A mulher foi transferida para o pronto-socorro do hospital João XXIII, em Belo Horizonte, com queimaduras de segundo grau no rosto, tórax e braços. Ela também tinha consumido álcool e cocaína.

Aos militares, o irmão da vítima contou que ele estava em uma praça, bebendo com a irmã, o suspeito e um adolescente de 15 anos.

Em determinado momento, o rapaz de 24 anos teria pedido um isqueiro e perguntado se alguém duvidava que ele tinha coragem de atear fogo na mulher.

Segundo o relato do irmão da vítima, o suspeito foi até a residência dele e voltou com um galão de gasolina. Sem dizer nada, jogou o combustível na jovem de 20 anos e ateou fogo.

O irmão ressaltou que não houve nenhuma briga entre os dois, nenhum atrito ou motivo aparente para que o crime acontecesse. Segundo a testemunha, eles eram amigos há anos e nunca tiveram desentendimentos.

A mulher foi socorrida até o hospital Arnaldo Gavazza, em Acaiaca, com queimaduras de segundo grau. Segundo a Polícia Militar, ela estava consciente e lúcida mas precisou ser transferida para a capital em razão da gravidade dos ferimentos.

O suspeito fugiu do local e não foi encontrado pelos militares. O galão e o isqueiro usados no crime foram apreendidos.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que instaurou inquérito para apurar a tentativa de homicídio e que agentes de Ponte Nova assumiram as investigações.

Fonte: Hoje em Dia