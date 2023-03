Após um início fulminante da dupla Hulk e Paulinho, o Atlético venceu o Carabobo, no Mineirão, por 3 a 1, e está garantido na terceira fase da Libertadores.

Agora, o time alvinegro aguarda pelo vencedor de Milionarios e Universidad de Quito, que se enfrentam na quinta-feira (2), neste que será o último duelo antes da fase de Grupos.

Empurrado pela torcida, o Atlético começou a partida buscando abrir espaços na defesa do Carabobo para conseguir abrir o placar. Já o adversário, cadenciava a velocidade alvinegra e tentava avançar apenas nos contra-ataques, deixando o Galo trabalhar com a bola até a intermediária.

E de tanto martelar, aos 15 minutos, o Galo conseguiu balançar as redes pela primeira vez. Paulinho, de cabeça, tocou para o artilheiro Hulk que, de direita e da entrada da área, encheu o pé e estufou o gol de Vachoux. O primeiro do ídolo alvinegro nesta edição da competição e o oitavo dele no ano.

Quando a Massa ainda estava comemorando, Paulinho tratou de aumentar a festa. Aos 18 minutos, após bate-rebate na grande área, o atacante ficou com a sobra e bateu firme, ampliando o marcador. Esse foi o terceiro gol de Paulinho em nove jogos pelo Atlético.

A equipe alvinegra ainda teve mais chances de ampliar, enquanto na reta final, o Carabobo chegou a levar perigo criando boas oportunidades. Na primeira, aos 42 minutos, Everson salvou com a mão direita uma cabeçada certeira do atacante Apaolaza, mostrando a grande fase que vive o arqueiro alvinegro. Um minuto depois, Lemos se esticou todo na pequena área para cortar cruzamento vindo da direita.

No último minuto, da primeira etapa, Pernía ficou com a sobra após cobrança de escanteio e, de fora da área, soltou a bomba no canto esquerdo de Éverson, para diminuir o placar. O VAR ainda foi acionado para analisar se durante o arremate, Apaolaza, em posição de impedimento, interferiu na jogada, o que foi descartado, validando o tento dos venezuelanos.

Na volta do intervalo, El Chacho optou por colocar Zaracho no lugar de Pedrinho. E com menos de dois minutos de bola rolando o Carabobo ficou com um jogador a menos. Pernía, autor do gol, deixou o cotovelo no rosto de Hulk e acabou levando o segundo amarelo, resultando no vermelho.

A superioridade numérica em campo só deu resultado aos 27 minutos, quando Edenilson ficou com a sobra após vacilo da defesa venezuelana e bateu rasteiro na saída do goleiro Vachoux, fazendo o gol do da tranquilidade para os jogadores e torcedores no Gigante da Pampulha.

Aos 36, Patrick foi derrubado na área e o árbitro nem precisou do auxílio das imagens para assinalar a penalidade máxima para o Atlético. Das arquibancadas veio o pedido dos mais de 46 mil pagantes para que Hulk fosse para a cobrança, porém, o artilheiro cedeu a responsabilidade para Vargas, que acabou desperdiçando ao mandar a bola pela linha de fundo esquerda do goleiro, mas que não fez falta para a equipe.

