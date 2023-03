Uma idosa de 71 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em acidente na MGC-491, entre Alfenas e Areado (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, dois carros bateram de frente na altura do km 155, na tarde dessa quarta-feira (1º).

De acordo com o Cobom, no veículo Gol havia cinco passageiros, entre eles estava a idosa de 71 anos que morreu no local do acidente. O motorista de 41 anos ficou preso no interior do carro e foi preciso retirá-lo com técnicas e equipamentos de salvamento veicular. Ele foi socorrido em estado grave.

Outras duas pessoas, de 77 e 63 anos, também foram socorridas em estado grave. Uma outra vítima, de 33 anos, teve apenas ferimentos leves.

No outro carro, um Yaris prata, havia apenas o motorista de 58 anos. Quando os bombeiros chegaram ao local, ele já estava fora do veículo com ferimentos graves.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do Gol, mesmo em estado grave, contou que seguia sentido Areado, quando o outro veículo invadiu a contramão e eles bateram de frente.

Equipe do Samu compareceu ao local e apoiou no resgate as vítimas. Todos foram encaminhados para o Hospital Alzira Velano, em Alfenas (MG).

A Polícia Militar e a perícia ficaram responsáveis pelas demais providências. A PM informou que os dois motoristas fizeram o teste de etilômetro e os resultados deram negativo para o uso de bebidas alcoólicas.

As causas do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes. O corpo da idosa foi levado para o IML.

Fonte: G1 Sul de Minas