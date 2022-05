O cantor Piettro Dias, de 29 anos, a esposa dele, Taiane Silva, de 30, e o filho do casal, João Pedro, de 6, morreram em um grave acidente envolvendo o carro que eles estavam e uma carreta. O acidente ocorreu no quilômetro 6, da BR-364, entre Planura e Frutal, no Triângulo Mineiro, na noite desse sábado (28).

Piettro, que ficou preso às ferragens, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros já sem vida. A esposa dele e o filho foram atendidas por uma ambulância do município antes da chegada dos militares.

O corpo do motorista foi retirado das ferragens e, em seguida, o local foi periciado. Devido ao risco de derrapagem, os militares aplicaram serragem na via.

Em nota, o Sindicato Rural de Frutal lamentou a morte do artista. “Jovem, carismático e muito talentoso, Piettro há alguns anos vem se apresentando na Expo Frutal”, disse.

A Prefeitura de Frutal, que realizaria neste domingo (29) um evento de motociclismo para arrecadar doações para o Hospital Frei Gabriel, cancelou a ação após o acidente.

“Devido à grande tragédia ocorrida na BR-364 na noite de sábado, que acabou tirando a vida de três frutalenses, a Prefeitura de Frutal e o Departamento de Trânsito decidiram cancelar o passeio motociclístico que seria promovido na tarde de hoje. Contamos com a compreensão de todos!”, destacou nas redes sociais.