O quadro da Monalisa, um dos mais icônicos do mundo da arte, sofreu um ataque de vandalismo no museu do Louvre, em Paris, neste domingo (29). Segundo informações do jornal El País, uma pessoa teria jogado algo parecido com uma torta contra o quadro, que não foi danificado.

O periódico afirmou que a pessoa estava em uma cadeira de rodas, e disfarçada com uma peruca. Seguranças imediatamente expulsaram a pessoa do museu, e os funcionários do local começaram a limpeza da sala, sempre cheia para que a obra de Leonardo da Vinci fosse apreciada.

O caso viralizou nas redes sociais, com diversas fotos e vídeos do momento em que o espaço era limpo para ser reaberto novamente. La Gioconda, como também é chamada Monalisa, não sofreu qualquer dano porque está protegida por uma placa de cristal.

Ainda de acordo com El País, essa não é a primeira vez que o quadro sofre ataques de vandalismo. Em 2009, uma turista atirou uma xícara em direção ao quadro, danificando o vidro que a protege. Em 1974, enquanto era exposta no Museu Nacional de Tóquio, uma mulher tentou espirrar uma tinta spray vermelha na pintura, sem sucesso. Já em 1956, sofreu dois ataques: um com ácido, que danificou uma das partes inferiores do quadro e um com uma pedra, que causou um pequeno dano.