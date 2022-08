Após milhares de desistências de recenseadores contratados para trabalhar na coleta do Censo Demográfico 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou a abertura de um novo processo seletivo para preenchimento de 6.606 vagas temporárias para atuação na coleta de informações em campo.

O Processo Seletivo Simplificado Complementar também oferece 253 vagas de agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Clique aqui para saber os locais das vagas.

As inscrições estão abertas até a próxima segunda-feira, dia 29 de agosto. Desta vez, a seleção não terá aplicação de prova nem pagamento de taxa de inscrição. Sob queixas de pagamentos em atraso, recenseadores contratados pelo IBGE para a coleta do censo têm se mobilizado para uma greve nacional a partir do dia 1º de setembro por melhores condições de trabalho. Os trabalhadores vêm se manifestando nas redes sociais oficiais do órgão sobre os problemas enfrentados e convocando outros colegas para a paralisação. Questionado pela reportagem sobre o motivo para o atraso na liberação de pagamentos, o IBGE respondeu que a explicação “é de ordem operacional”, “não é um problema de caixa”.

“O IBGE tem ciência de uma mobilização de recenseadores”, respondeu o instituto ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), em nota, no último dia 24. “O Instituto está comprometido em extinguir os atrasos nos pagamentos a partir de mudanças e simplificações nos processos, que serão divulgadas em breve. O IBGE reafirma o compromisso e a responsabilidade de honrar as suas obrigações em remunerar devidamente todos aqueles que vêm trabalhando na operação censitária”, completou.

A seleção de novos trabalhadores temporários ocorrerá por meio de análise de títulos, como diplomas ou certificados de conclusão de cursos dos ensinos fundamental, médio ou superior. O candidato a recenseador precisa ter o ensino fundamental completo. Já as funções de agente censitário municipal e agente censitário supervisor exigem ensino médio completo.

Fonte: O Tempo