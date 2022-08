A previsão do tempo para o fim de semana na região Centro-Oeste de Minas indica aumento de nuvens nas cidades, principalmente pelas manhãs e à noite. Segundo o climatologista Ruibran dos Reis, desta sexta-feira (26) até domingo (28), os termômetros devem ficar entre 13ºC e 26°C.

O climatologista informou que o aumento da nebulosidade é identificado em boa parte do Estado. Segundo ele, isto ocorre devido à umidade proveniente do Oceano Atlântico. No entanto, ainda que o tempo esteja parcialmente nublado, não há a previsão de chuvas.

Para a próxima semana, é esperada a passagem de uma frente fria pelo litoral da região sudeste do país. Ela deverá vir acompanhada de uma massa de ar polar que, segundo Ruibran, “vai atuar mais no Sul, Centro-Oeste de Minas e Zona da Mata”.

Divinópolis

A climatologista Alcione Wagner informou que não deve chover nos próximos dias. Em Divinópolis, a previsão do tempo é de sol com algumas nuvens e as temperaturas variam entre 11°C e 32°C.

Veja as temperaturas previstas para outras cidades da região:

Cidades Mínima ºC Máxima ºC Bom Despacho 13 ºC 32 °C Itaúna 12 °C 31 °C Pompéu 14 ºC 33 ºC Nova Serrana 13 ºC 31 °C Pará de Minas 12 ºC 31 ºC

Fonte: Climatempo

Dia a dia