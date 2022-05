Uma idosa morreu após o carro que ela era passageira bater em um reboque que atravessava a BR-146, em Cabo Verde, na noite desse sábado (21).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro em que a vítima estava teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital. A PRF destacou que o motorista do trator em que estava o reboque foi preso.

O acidente ocorreu por volta das 18h, no km 441 da rodovia, sentido Cabo Verde/Muzambinho. Conforme a PRF, o carro bateu na lateral do reboque que estava em um trator de rodas, sem iluminação, que realizava a travessia da pista.

A PRF explicou que, com o impacto, o carro perdeu o controle e bateu em uma árvore ao lado da rodovia. A idosa de 75 anos, que era passageira do veículo, morreu no local. Já o motorista, de 71 anos, foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao hospital de Cabo Verde, com ferimentos leves.

O condutor do trator, um homem de 57 anos, não teve ferimentos e permaneceu no local do acidente. Segundo a PRF, ele foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Poços de Caldas.

Fonte: G1