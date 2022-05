No dia 31 deste mês, será realizado o leilão simultâneo presencial e on-line da Prefeitura de Formiga e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

O leilão será realizado, às 10h, no auditório do Centro Municipal de Apoio e Aprendizagem (Cemap) localizado na Rua Alderico Nogueira, 470, no bairro Sagrado Coração De Jesus.

Os interessados que tiverem dúvidas sobre o processo poderão entrar em contato com a servidora Patrícia Maria Caetano – Coordenadora de Gestão Patrimonial, por meio do telefone (37) 3329-1826 (bens da Prefeitura) e (37) 99125-3648 falar com Solange (bens do Saae).

As visitas podem ser realizadas até o dia 30, deste mês. Para ver os itens do leilão, basta acessar o link.

Fonte: Decom