Uma multidão participa da Missa das Rosas na Catedral de Santa Rita de Cássia neste domingo (22). Pessoas de carro, ônibus, bicicleta e a pé chegaram de madrugada em Cássia para não perder um momento da solenidade de inauguração do novo Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia, Sudoeste de Minas, o maior santuário dedicado à santa no mundo.

A Missa das Rosas foi celebrada pelo bispo diocesano dom José Lanza Neto. Os fiéis levantaram as flores na hora das bênçãos e gritaram “viva”.

Logo no início da manhã, a fila de carros e ônibus, como uma romaria, já se formava, e os fiéis a pé chegavam ao santuário para as celebrações.

Pessoas como Nayara Molina, que saiu de Franca (SP), a 65 quilômetros de Cássia. Ela levou a filha Nayara Molina, de 2 anos, para pagar promessa. “Eu fiquei grávida na pandemia e pedi a intercessão de Santa Rita. Se ela nascesse com saúde, eu levaria ela na missa de Santa Rita vestida como a santinha”, disse.

Devotos choraram, pagaram promessa, pediram graças e todos s consagraram. Ninguém se incomodou de pegar fila e usar o banheiro, aproveitar as lojas de artigos religiosos e levar uma lembrança do momento inesquecível.

“Uma grande honra receber este santuário. Esperamos que este lugar seja abençoado, que as pessoas possam vir buscar graças e bênçãos e encontrar harmonia e paz. No santuário, as pessoas poderão se alimentar da palavra de Deus e dos sacramentos e de tudo que faz parte da fé cristã e da fé católica”, disse o bispo.

A missa foi belissimamente cantada pelo Coral dos Pequenos Cantores de Cássia. Agora, acontece a entrega solene da basílica pelo idealizador do complexo religioso, Paulo Flávio de Melo Carvalho, ao bispo.

O governador Romeu Zema já chegou à catedral e concederá entrevista coletiva à imprensa.

Além de Zema, descerraram a placa que marca a inauguração do Santuário de Santa Rita de Cássia, o bispo dom José Lanza Neto, o doador, Paulo Flávio, o padre Michel Pires, responsável pelo Santuário, e o prefeito de Cássia, Rêmulo Carvalho Pinto.

