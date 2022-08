Um idoso, de 72 anos, foi encontrado morto dentro de casa nesta quarta-feira (10) na cidade de Itanhomi, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, o senhor estava morto há dias. Ele estava sentado em uma cadeira, de frente para a televisão, que estava ligada.

O corpo, em avançado estado de decomposição, foi encontrado por um amigo do falecido, que ficou intrigado com o fato de as portas da casa estarem abertas. Ele chamou na porta, e, como ninguém atendeu, adentrou no imóvel e viu o idoso morto.

Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar (PM), os agentes que atenderam o chamado não identificaram lesão ou agressão física no corpo do senhor. Também não havia sinais de arrombamento. Uma das suspeitas é de que ele tenha infartado.

Um médico de plantão da prefeitura de Itanhomi foi acionado para o local. Em seguida, o corpo foi removido por uma funerária da cidade.

Ainda segundo a PM, o sítio onde o idoso morava é de propriedade de um terceiro homem, orientado a recolher os pertences do senhor e encaminhá-los a familiares.

No imóvel, os militares também encontraram duas espingardas. Conforme populares, os artefatos pertenciam ao idoso encontrado morto. As armas foram apreendidas e levadas à delegacia do município.

