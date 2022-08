Na reunião ordinária da Câmara Municipal de Formiga desta semana, realizada na segunda-feira (8), os vereadores votaram 17 projetos de lei. Todos eles foram aprovados por unanimidade e beneficiarão a comunidade formiguense.

Das propostas apreciadas, dez eram relacionadas a abertura de créditos no orçamento municipal, totalizando mais de R$ 4,2 milhões. O recurso será investido em calçamento de ruas, educação, manutenção de serviços de saúde e repasse a entidades.

Também foram aprovados projetos relacionados à qualidade das lâmpadas da iluminação pública, que altera a redação de leis vigentes, que torna obrigatória a instalação de câmeras de segurança nas escolas municipais, doa terreno à Missão Marta e Maria e que denomina a quadra de futevôlei do bairro Água Vermelha “Antônio Donizetti de Oliveira – Fumaça”.

“Ao levarmos a votação uma quantidade de projetos como essa, mostramos à população que seguimos com o nosso compromisso de trabalhar muito pela nossa cidade. Uma das várias funções do vereador é legislar, é apreciar e votar projetos, e estamos fazendo isso com responsabilidade e celeridade”, comentou o presidente da Casa, vereador Marcelo Fernandes.

Fonte: Câmara Municipal