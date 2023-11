Um idoso de 63 anos morreu afogado no rio São Francisco, em Januária, no norte de Minas Gerais. O caso foi registrado na manhã dessa segunda-feira (20) e confirmado pelo Corpo de Bombeiros nesta terça-feira (21). O corpo já está no Instituto Médico Legal (IML).

Segundo os Bombeiros, militares de Januária foram acionados por volta de 11h, para uma ocorrência de afogamento no lado oposto à prainha da cidade. O filho e um amigo da vítima afirmaram que o senhor pulou do barco para nadar e, após dois mergulhos, não voltou à superfície.

Com técnicas de salvamento, os bombeiros fizeram varreduras no lugar onde a vítima foi vista pela última vez e localizaram o corpo, que estava a três metros de profundidade. A perícia foi acionada ao local para os procedimentos de análise.

Em nota, o Corpo de Bombeiros recomendou que as pessoas não entrem em rios, lagoas ou piscinas se não souberem nadar. “Caso nadem, devem manter-se próximas à margem e evitar águas escuras ou de profundidade desconhecida. Em caso de emergência envolvendo vítimas de afogamento, ligue para o número 193”, diz a corporação.

