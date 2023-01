Uma malharia pegou fogo nesse domingo (22) às margens da MG-290, em Jacutinga (MG). A Polícia Militar, Defesa Civil, Guarda Municipal e populares trabalharam para conter as chamas.

Segundo a Polícia Militar, o fogo teria começado por volta de 16h20. Segundo o Corpo de Bombeiros, o responsável pela fábrica relatou que dois funcionários trabalhavam no galpão ao lado da área incendiada antes do ocorrido, quando ouviram um estalo proveniente do telhado, na área onde havia painéis solares instalados.

Neste momento, teria ocorrido a queda da energia, que foi retomada logo em seguida. Os funcionários saíram da fábrica e não presenciaram o início das chamas. Minutos depois, a fumaça preta foi avistada por todos que passavam pelo local.

Os bombeiros informaram que quando chegaram ao local encontraram muitas pessoas tentando combater o incêndio. Foi verificado que havia risco de colapso estrutural nas paredes e telhado do galpão atingido. Por isso, todo o local foi isolado.

Durante as operações, foram feitas duas frentes de trabalho com uso de grande quantidade de água. Contudo, não havia possibilidade de avanço na edificação por risco de desabamento. Dessa maneira, foi utilizada uma retroescavadeira para realizar a derrubada de paredes e telhas que já estavam em risco, possibilitando que as equipes entrassem no local.

O combate durou cerca de 10h, com gasto de aproximadamente 150 mil litros de água. A área incendiada foi cerca de 1.387,46 metros quadrados. A Defesa Civil informou que não houve feridos, apenas danos materiais.

Fonte: G1 Sul de Minas