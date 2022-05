No dia 2 de maio foi finalizado o processo de permuta de dois terrenos, com 900 metros cada um, para a ampliação do Cemitério Parque da Saudade, possibilitando, assim, o início das obras no local.

Serão construídos, aproximadamente, mil túmulos para a concessão às famílias que não possuem túmulos cadastrados, com a finalidade de dar continuidade no atendimento e cumprimento do Decreto 8.791/2021, que trata sobre a administração dos cemitérios e serviços funerários no âmbito do município de Formiga.

Fonte: Decom