Nessa quarta-feira (22), tiveram início as obras de um desvio próximo ao trecho da rodovia BR-354, na altura do km 550, que precisou ser interditado após uma cratera se abrir na margem direita da via entre Campo Belo e Candeias. Para isso, o trecho precisou ser parcialmente interditado.

Desde o início do mês, representantes do município têm entrado em contato com o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte), solicitando autorização para realizar os reparos necessários no trecho, com recursos próprios do município.

Na tarde de terça-feira (21) o chefe de Gabinete da Prefeitura de Candeias, Fernando Lamounier Martins, se reuniu com o supervisor do Dnit, José Barros Junior, que autorizou a realização da obra pelo município.

O prefeito de Candeias Rodrigo Moraes Lamounier ressaltou a urgência de se tomar uma providência. “Estávamos tentando, sem descanso, que nos fosse dada a autorização para começar as obras. Felizmente, fomos ouvidos pelo órgão e já iniciamos os trabalhos, na manhã desta quarta-feira”, informou.

Fernando Lamounier Martins informou que se trata de um recurso paliativo, até que a estrada seja restaurada pelos órgãos competentes, mas que vai dar mais segurança e possibilidades de tráfego no trecho.

Durante o início do serviço, na rodovia, estiveram presentes o vice-prefeito de Candeias, José Rubens Máximo, o chefe de Gabinete, Fernando Lamounier Martins, o secretário de Desenvolvimento Rural e Agropecuária, José Vicente da Silva, o engenheiro consultor do Dnit, Zózimo, e o comunicador Eleônio Alvarenga, que, segundo a Prefeitura, foi de grande importância na interlocução junto ao Dnit.

Fonte: Prefeitura de Candeias