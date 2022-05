As inscrições para o Canta Formiga e Louva Formiga foram prorrogadas. Atendendo à solicitação de diversos compositores, interessados em participarem dos eventos, a Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Cultura, publica, nesta sexta-feira (13) retificações dos Regulamentos, prorrogando o prazo de inscrições de ambos os festivais.

As inscrições para o Louva Formiga irão até o domingo, 22 de maio. Já para o Canta Formiga, os compositores deverão realizar as inscrições até a próxima terça-feira (17).

Para participar dos festivais, os interessados devem preencher e enviar a ficha de inscrição para os e-mails que estão nos regulamentos, junto as letras das músicas e demais documentações.

Para o Canta Formiga, deverá ser enviado um vídeo com a execução da canção a ser inscrita e, para o Louva, apenas uma gravação em áudio.

O “Louva Formiga” ocorrerá no dia 3 de junho (sexta) e terá um show especial dos Cantores de Deus, que é o grupo em que participava o cantor formiguense, Robson (Robinho). Já para o Canta Formiga, que será realizado em duas fases, eliminatória on-line, no dia 28 de maio, e a final no dia 4 de junho, o show será do cantor Lenine.

Ambos os eventos acontecerão no estacionamento do Terminal Rodoviário. Os regulamentos podem ser acessados no APP Formiga, na aba “Cultura” – ”Editais e Regulamentos”, ou na página oficial da Prefeitura de Formiga.

Fonte: Decom