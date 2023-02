Um iPhone de primeira geração fechado de 2007 chegou ao leilão nessa quinta-feira – com um valor estimado de US$ 50 mil.

Originalmente à venda por US$ 599, o primeiro iPhone oferecia aos primeiros usuários da Apple uma tela de 3,5 polegadas com uma câmera de 2 megapixels, além de opções de armazenamento de 4 GB e 8 GB, recursos de internet e iTunes.

Não tinha loja de aplicativos, funcionava em uma rede 2G e era exclusivo da rede da AT&T.

A tatuadora cosmética Karen Green recebeu a versão de 8 GB e nunca quebrou o selo, de acordo com sua aparição no programa de televisão diurno “The Doctor & The Diva” em 2019. Um avaliador do programa avaliou o telefone em US$ 5 mil na época.

Desde então, outro iPhone de primeira geração fechado, como o de Green, foi leiloado por mais de US$ 39 mil em uma listagem da LCG Auctions encerrada em outubro. A LCG Auctions também está listando o telefone de Green, com abertura de lances de US$ 2,5 mil.

A Green and LCG Auctions não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.

O iPhone mudou a forma como bilhões de pessoas em todo o mundo se comunicam, fazem pagamentos, trabalham, tiram fotos e até como acordam pela manhã. Ela matou dezenas de indústrias (filmadoras, tocadores de MP3, telefones flip) e deu vida a muitas outras.

Falando na exposição anual Macworld da Apple em 2007, o então chefe da Apple, Steve Jobs, abriu sua apresentação com: “vamos fazer história juntos hoje”.

Jobs chamou o novo smartphone de “telefone móvel revolucionário” que contaria com iPod, telefone e um “comunicador de Internet”.

“Está ruim lá fora hoje”, disse Jobs sobre os navegadores móveis. “É uma verdadeira revolução trazer a navegação real da Web para um telefone.”

Os entusiastas da Apple terão até 19 de fevereiro para fazer lances na relíquia tecnológica.

