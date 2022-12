Você já colocou na ponta do lápis todas as suas despesas no próximo mês de janeiro? O proprietário de veículo terá uma despesa um pouco maior do que projetou ou orçou para o ano que vem. Estamos falando do IPVA 2023, o imposto sobre o seu automóvel.

A pessoa pode até questionar que não trocou de carro e por isso não tem motivo para que o IPVA 2023 chegue mais caro. Mas saiba que vai subir, provavelmente porque o imposto dos carros usados é calculado sobre o seu valor, em geral de 3% a 4% do seu valor. A alíquota não terá alteração de 2022 para 2023.

Entretanto, se seu carro usado foi valorizado no mercado, ou seja, subiu de preço, o IPVA 2023 vai crescer na mesma proporção. Isso porque o imposto é calculado sobre as tabelas de preços de veículos usados, como a Fipe e KBB.

Portanto, a alíquota não mudou, mas o preço do seu carro subiu e com ele o valor do IPVA 2023. O jeitinho de você pagar um pouco menos, caso você tenha caixa para isso, é pagar à vista, já que a maioria dos estados oferece desconto de cerca de 15% nessa condição. Caso contrário, prepare seu bolso.

Vale lembrar também que a valorização do carro usado vai interferir também na declaração do seu imposto de renda. Se ele tem preço superior a R$ 35 mil e valorizou de um ano para o outro, você terá que pagar imposto sobre o lucro que teve. Ou seja, mordida maior do IPVA 2023 e do leão.

Fonte: Portal Onda do Sul