Um alto comandante da Guarda Revolucionária do Irã foi morto em um ataque aéreo ao prédio do consulado do país em Damasco, na Síria, de acordo com autoridades iranianas e meios de comunicação afiliados ao Estado, que culparam Israel pelo ataque.

O comandante da Força Quds iraniana, Mohammed Reza Zahedi, estava entre os mortos no caso de segunda-feira (1°), informou o Fars News, que é administrado pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).

Falando diante das câmeras aos repórteres em Damasco, o embaixador iraniano Hossein Akbari alegou que o edifício “foi alvo de seis mísseis de aviões de guerra israelenses F-35”.

“Entre cinco e sete pessoas morreram no ataque. Eu estava no meu escritório na embaixada na época e testemunhei pessoalmente a destruição”, disse Akbari.

A mídia estatal síria, a Agência de Notícias Árabe Síria, também informou que “um ato de agressão israelense teve como alvo na tarde de segunda-feira um prédio no bairro de Mezzeh, em Damasco, causando “destruição massiva”.

Solicitadas pela CNN a comentar o incidente, as Forças de Defesa de Israel disseram que não comentam reportagens estrangeiras.

Imagens do rescaldo da explosão, publicadas pela mídia estatal iraniana Press TV, mostraram danos ao prédio, fogo e fumaça no local.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do Irã e da Síria também acusaram Israel de ser o autor do ataque, com o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, a qualificá-lo de uma “violação de todas as obrigações e convenções internacionais” e a exigir uma “resposta séria por parte da comunidade internacional”.

O ministro das Relações Exteriores da Síria, Faisal Mekdad, descreveu o suposto ataque como uma “grave violação dos regulamentos internacionais, especialmente da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961”, de acordo com uma leitura de sua ligação com Amir-Abdollahian.

Zahedi, o comandante assassinado, foi anteriormente comandante das forças terrestres do IRGC, comandante da força aérea do IRGC e vice-comandante do IRGC.

