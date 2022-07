Dois irmãos foram assassinados, na madrugada deste sábado (30), em um posto de combustíveis, localizado na avenida Brasil, bairro Mangabeiras, em Formiga.

De acordo com informações preliminares, uma briga teve início em uma casa de shows ao lado do posto de combustíveis. Pessoas que estavam no local ouviram vários disparos de arma de fogo.

A Central de Regulação do Samu Oeste recebeu chamado às 5h25 deste sábado, para registro da ocorrência.

Foram empenhadas as Unidades de Suporte Básico e Avançado (USB e USA) de Formiga.

Ao chegarem no local, às equipes averiguaram que os dois homens já estavam sem vida.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também compareceram no local.

Matéria em atualização